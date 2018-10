Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque entre carrinha e carro faz seis feridos em Albufeira

Quatro feridas são inglesas, com idades entre os 19 e os 25 anos.

Por Ana Palma | 09:34

Seis pessoas - quatro mulheres e dois homens - ficaram feridos numa colisão entre uma carrinha de transporte de turistas e um ligeiro de passageiros, ocorrida na noite de sexta-feira, na zona da Quinta do Poço, junto a uns semáforos de controlo de velocidade, em Albufeira.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pelas 22h30 e afetou a circulação no local.



As vítimas, apesar do aparato do acidente, sofreram todas ferimentos considerados ligeiros. As quatro vítimas femininas, todas inglesas, têm 19, 24 e as outras duas 25 anos.



Quanto aos homens, têm 22 e 65 anos, revelou a mesma fonte. O mais jovem, indiano, foi transportado ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), em Faro. O outro homem foi transportado ao Serviço de Urgência Básico (SUB) de Albufeira.



Quanto às jovens feridas, duas foram transportadas para o CHUA em Faro e as outras duas para o SUB de Albufeira. No local compareceram os Bombeiros Voluntários de Albufeira, a Cruz Vermelha Portuguesa, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a GNR.



Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, desde o início deste ano, e até ao dia 21 de outubro, nas estradas algarvias já se registaram 8917 acidentes (contra 9077 no ano passado), de que resultaram 28 vítimas mortais (mais uma do que em 2017).



Quanto a feridos graves, este ano já se registaram 159.