Choque entre elétrico, quatro carros e um tuk-tuk faz três feridos em Lisboa

Uma colisão entre um elétrico da Carris, quatro automóveis e um ‘tuk-tuk’, ocorrida pelas 13h41 desta sexta-feira na Rua da Conceição, em Lisboa, causou três feridos.



Dois deles, uma mulher de 52 anos e um homem de 41 anos, tiveram que ser hospitalizados no hospital de São José. O homem, condutor de uma das viaturas, teve de ser desencarcerado. O terceiro ferido foi só assistido pelo INEM no local, sem precisar de hospitalização.

Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) disse ao CM, o acidente ocorreu no cruzamento com a rua Augusta.

No local estão 15 bombeiros e três viaturas do RSB, e ainda a PSP.

A mesma fonte explicou que um dos feridos é uma mulher de 52 anos, que já tem ordem para seguir para o Hospital de São José.

"Podemos ainda referir que um homem de 41 anos está a acabar de ser desencarcerado de um carro", concluiu.