Uma bebé de um ano e um menino de cinco ficaram feridos após uma colisão entre o carro em que seguiam e um outro na avenida Poeta Eugénio de Andrade, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, esta quarta-feira de manhã.Foram assistidos no local pelos bombeiros de Coimbrões e transportados depois para o Hospital Santos Silva.A PSP esteve no local pelas 10h25 e está a apurar as causas que levaram ao embate. O trânsito na via esteve condicionado.