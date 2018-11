Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque frontal em Penafiel faz um ferido grave e dois ligeiros

Embate entre veículos ocorreu na EN 15, nas proximidades da rotunda das pedras.

17:02

Um acidente de viação envolvendo dois veículos ligeiros na cidade de Penafiel provocou esta quinta-feira ferimentos graves num homem e ligeiros em duas mulheres, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo fonte dos Bombeiros de Penafiel, o embate frontal ocorreu na EN 15, nas proximidades da rotunda das pedras, como é conhecida na cidade.



O alerta para a ocorrência foi registado às 14h17.



De acordo com a corporação, um dos veículos despistou-se, ultrapassou o separador central e acabou por chocar com uma viatura que seguia em sentido contrário.



As vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros de Penafiel, com 15 operacionais e seis viaturas, e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.



Os feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo, naquela cidade.