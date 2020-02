Chora perda de filha bebé e mãe mortas pelo ‘ex’ há um ano no Seixal

"Não existe explicação racional para tal atrocidade. Não existe sentimento que sirva para descrever o que senti e sinto. Quando é que as lágrimas vão acabar?", escreveu esta quarta-feira na sua página de Facebook Sandra Cristina, que a 4 de fevereiro de 2019 perdeu a mãe, Helena, de 56, e um dia depois a filha, Lara, de apenas dois anos, assassinadas pelo ex-companheiro, pai da bebé, no Seixal.



Pedro Henriques degolou a sogra e fugiu com a filha. Asfixiou a menina, deixando-a na bagageira do carro, acabando por se suicidar.

