Christian Brueckner poderá ser formalmente acusado do rapto de Madeleine Mccann até ao Natal pela justiça alemã. De acordo com o jornal britânico Mirror, as autoridades alemãs e britânicas, que têm investigado o suspeito, têm novas provas contra Brueckner e até dezembro deverá ser acusado. As dúvidas eram muitas em relação a este suspeito, predador sexual de 43 anos, mas os detetives da Scotland Yard, em Londres, também já acreditam que o alemão é mesmo o responsável pelo desaparecimento da menina.