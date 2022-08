Um ciclista despistou-se, esta manhã, em Carril, Ferreira do Zêzere, e sofreu ferimentos ligeiros. A vítima é um homem, com cerca de 60 anos.As autoridades suspeitam que o ciclista se sentiu mal e, por isso, perdeu o controlo da bicicleta e colidiu contra um poste de eletricidade. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes.O alerta foi dado às 10h47. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere e a GNR.