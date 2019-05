Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista na autoestrada com a filha de dois anos num cesto

Homem, de 30 anos, queria ir para casa, em Ermesinde, mas não sabia o caminho pelas estradas nacionais.

Por Nelson Rodrigues | 09:05

Queria deslocar-se do Porto para Ermesinde de bicicleta, na companhia da filha, de apenas dois anos, mas, segundo alegou às autoridades, não sabia o caminho pelas estradas nacionais.



Decidiu, por isso, fazer o percurso que conhecia: pela autoestrada. Entrou no nó de acesso à A3 através da Via de Cintura Interna, no Porto, e seguiu sempre pela berma, com a filha num cesto da bicicleta.



O homem circulava já na A4, antes do túnel de Águas Santas, na Maia, quando foi intercetado pela Brigada de Trânsito (BT) da GNR da Maia.



O caso insólito aconteceu ao final da tarde de quarta-feira, feriado, e o homem, de 30 anos, fez cerca de três quilómetros de autoestrada.



Desde que entrou na A3, e prosseguiu o seu caminho pela A4, a BT recebeu mais de uma dezena de chamadas.



Todas diziam o mesmo - que estava uma mulher a circular de bicicleta, pela berma, acompanhada de uma criança. A patrulha deslocou-se de imediato para o terreno e deparou-se não com uma mulher, mas com um homem, de cabelos compridos, a circular calmamente, com a menina no cesto.



O ciclista, de nacionalidade brasileira, acabou por confessar que se estava a deslocar para casa, mas que não sabia outro caminho sem ser pelas autoestradas.



O alerta foi dado às 20h00. De acordo com a BT da Maia, foi agora elaborado um auto de contraordenação, com vista a que o homem venha a pagar uma multa de 120 euros - uma vez que é proibido circular de bicicleta nas autoestradas.