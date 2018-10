Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista percorre ponte 25 de Abril

Brasileiro de 30 anos ia para casa, na Ajuda, mas enganou-se.

Por João Carlos Rodrigues | 08:52

Um ciclista "totalmente desorientado" foi intercetado pela PSP quando atravessava a ponte 25 de Abril, esta quarta-feira de manhã, em direção a Almada.



Não foi capaz de explicar como chegou ao local uma vez que, de acordo com o relato feito já na esquadra, tinha saído do trabalho e dirigia-se para casa, na zona da Ajuda.



Segundo o CM apurou junto de fontes policiais, o homem, de 30 anos, foi detetado pelas câmaras de videovigilância por volta das 7h15, a circular no sentido norte-sul. Ao mesmo tempo chegavam ao 112 alertas de condutores para a mesma situação.



Rapidamente foi acionado um carro-patrulha da esquadra de Alcântara, que intercetou o ciclista à entrada do tabuleiro. O homem circulava encostado à direita, a faixa obrigatória para pesados, colocando-se numa situação de risco que poderia ter acabado da pior forma.



O homem não trazia qualquer identificação e foi só na esquadra que os agentes conseguiram apurar quem era. O brasileiro, de 30 anos, explicou ainda que queria ir para casa, mas por motivos que nem o próprio conseguiu perceber, acabou por entrar no acesso à ponte 25 de Abril.



O ciclista contou ainda que, ao chegar ao tabuleiro percebeu que estava no local errado e tentou voltar para trás, mas prosseguiu ao ver o tráfego intenso na sua direção. Não foi detido nem acusou álcool, mas arrisca uma multa.



Recorde-se que, em setembro do ano passado, um ciclista foi filmado a passar a mesma estrutura, mas terminou a aventura antes de ser apanhado.