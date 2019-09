Carlos Pereira, de 46 anos, não resistiu este domingo aos ferimentos sofridos na sequência de uma colisão com um carro, na Estrada Nacional 360, em Covão do Coelho, Alcanena, às 12h10.A vítima, que residia no concelho de Alcanena, era um apaixonado por bicicletas e seguia com amigos.Este é o segundo acidente mortal na zona envolvendo ciclistas, num intervalo de três dias.Questionada pelo, fonte da GNR de Santarém afirmou que as semelhanças entre os casos mortais são fortuitas.