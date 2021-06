Cidadão estrangeiro com identidade falsa detido em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, localizou e deteve um cidadão estrangeiro em cumprimento de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciárias competentes de França.

O indivíduo, de 41 anos, é suspeito da prática dos crimes de branqueamento de capitais, associação criminosa e tráfico de estupefacientes. O homem encontrava-se no estrangeiro, num país terceiro, e foram as autoridades francesas que alertaram a Polícia Judiciária da sua deslocação para Portugal. O suspeito entrou com uma identidade falsa no nosso País e acabou detido em Lisboa, pode ler-se no comunicado da PJ.

Sobre o mesmo, existe outro mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciais de Espanha, para cumprimento de uma pena de prisão a que foi condenado, também pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa que determinou que ficasse a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.