Cinco autores de 'carjacking' em Azeitão presos em Espanha. GPS ajuda a apanhar ladrões

Uma rápida ação de cooperação entre as autoridades portuguesas e espanholas levou, a meio da madrugada desta terça-feira, à detenção em território do país vizinho dos cinco homens (quatro brasileiros e um português), entre os 21 e os 38 anos, responsáveis por um crime de carjacking ocorrido esta segunda-feira em Azeitão, Setúbal.

A vítima foi uma mulher que, ameaçada com uma pistola, ficou sem um jipe Range Rover. O marido assistiu a tudo.

A GNR tomou rapidamente conta do caso. Segundo fonte oficial disse ao CM, assim que foi possível perceber que os ladrões, através do dispositivo GPS de localização instalado no jipe, se deslocavam para Espanha, foi pedida ajuda às autoridades do país vizinho.

"Através do centro de controlo fronteiriço do Caia, partilhado pelos dois países, a GNR foi acompanhando as diligências das autoridades espanholas. O jipe viria a ser localizado na zona de Torremolinos, a cerca de 650 quilómetros do local do crime", acrescentou a mesma fonte.

Os cinco homens, que além da viatura estavam na posse de uma pistola, calibre .22, estão presos em Espanha. Deverão agora em breve ser extraditados para Portugal, para presença a juiz.

A investigação do crime deve transitar para a Polícia Judiciária.