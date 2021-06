Cinco detidos em esquema ilegal de empréstimos. Vítimas eram ameaçadas e sequestradas

Quatro homens e uma mulher foram detidos no passado dia 1 de junho, suspeitos de crimes de extorsão, sequestros e ameaças nos concelhos de Gondomar e Gaia.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Gaia investigava o caso há cerca de 18 meses.

O esquema passava pelo empréstimo de dinheiro às vítimas "que se encontravam financeiramente desfavorecidas", revelaram as autoridades. De seguida, os suspeitos cobravam juros elevados, que aumentavam caso falhassem as prestações. Nos casos de incumprimento, verificou-se que as vítimas eram alvo de ameaças, extorsões e sequestros. Um dos visados teve de fugir para o estrangeiro, "com receio pela própria vida".

A ação policial culminou em dez buscas – cinco domiciliárias e cinco a veículos. Foram apreendidos 1550 euros em numerário, assim como seis telemóveis e diversa documentação sobre os empréstimos e prestações.



foi ainda detido em flagrante delito um homem de 21 anos por tráfico de estupefacientes.



As autoridades revelaram ainda que todos os suspeitos apresentavam crimes contra o património, contra as pessoas, posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes.



Foram presentes a tribunal, ficando obrigados a apresentações periódicas nos postos policiais das respetivas áreas de residência.