Cinco detidos pela PJ em operação de combate ao roubo violento em Braga, Póvoa do Lanhoso e Guimarães

A Polícia Judiciária de Vila Real deteve, esta quarta-feira, cinco suspeitos de roubo, com recurso a armas de fogo e sequestro em Braga, Póvoa do Lanhoso e Guimarães.Trata-se, segundo a PJ, de "duas mulheres e três homens com idades entre os 20 e os 54 anos" que irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.A "Operação Nordeste" contou com a colaboração da PJ de Braga e do Porto, e está em curso desde o início da manhã desta quarta-feira com o propósito da "localização e detenção de um grupo de suspeitos que se dedica à prática de crimes de roubo", segundo revela a PJ, em comunicado.As diligências já realizadas "incidiram nas localidades de Póvoa de Lanhoso, Braga e Guimarães" e resultam de "uma investigação, tutelada pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Mirandela, por crimes de roubo com arma de fogo e recetação" ocorridos neste concelho do distrito de Bragança.