Cinco detidos por assaltos violentos, extorção e tráfico de droga em Albufeira

Os detidos foram presentes no sábado a um juiz do tribunal de Faro. Ainda não são conhecidas as medidas de coação.

Cinco pessoas foram detidas, nomeadamente quatro homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 39 anos, pela GNR em Albufeira devido a vários assaltos violentos e crimes de extorção, ameaças, ofensa à integridade física e tráfico de droga.O grupo roubava vários artigos em ouro, que acabaram por ser recuperados com extrema violência. Os agressores espancavam as vítimas para que as queixas fossem retiradas. Os cinco agressores também criavam confusão em vários negócios e exigiam contrapartidas para pararem.Na sexta-feira ocorreram buscas e, na sequência da grande operação que já decorria há três meses por parte do núcleo de investigação criminal de Albufeira, foram apreendidas uma arma de fogo de nove milímetros e respetivas monições e cinco mil doses de cocaína, canábis e haxixe.