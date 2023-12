Cinco feridos em colisão entre duas viaturas na Golegã

Uma colisão entre dois carros ligeiros, esta terça-feira, na Estrada Nacional 365, na Golegã, causou cinco feridos.Quatro das vítimas foram assistidas no local sem necessitar de ir ao hospital. No entanto, "uma criança, de dois anos, tinha ferimentos ligeiros e foi encaminhada por precaução para o hospital de Abrantes, para ser observada", adiantou o Comando Sub Regional Lezíria do Tejo da Autoridade de Emergência e Proteção Civil.O alerta para o acidente foi dado pelas 12h40.Para o local foram mobilizados sete meios e 16 operacionais das corporações de bombeiros da Golegã, Entroncamento, Torres Novas e a GNR que investiga a causa do acidente.