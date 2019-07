Cinco feridos em colisão na rua da Prata na Baixa de Lisboa

Cinco pessoas ficaram feridas esta sexta-feira de manhã quando uma carrinha de mercadorias abalroou um autocarro da Carris, cujo motorista perdeu o controlo do autocarro, acabando o mesmo por se despistar contra duas lojas, na rua da Prata, Lisboa.De acordo com testemunhas, a carrinha não terá parado no semáforo vermelho na rua da Conceição, que cruza com o local do acidente. O embate foi forte e o autocarro galgou o passeio.Destruiu a fachada e a montra de duas lojas. Uma mulher, de cerca de 30 anos, que levantava dinheiro num multibanco foi atingida por pedras e vidros.Os cinco feridos ligeiros, quatro deles do autocarro, incluindo o motorista, foram levados ao Hospital de São José. Os dois condutores e a mulher atingida no multibanco foram sujeitos a testes de alcoolemia. Nenhum acusou álcool.O alerta foi dado ao INEM às 07h13. A rua esteve cortada durante três horas para socorro às vítimas e remoção das viaturas. Os lojistas de estabelecimentos vizinhos ajudaram a limpar os destroços.A PSP investiga o acidente.