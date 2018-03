Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco feridos ligeiros em duas colisões na A24 junto da Régua

Acidentes ocorreram no espaço de uma hora em sentidos contrários.

Por Lusa | 21:06

Cinco feridos ligeiros foi o resultado de duas colisões que ocorreram no espaço de uma hora na mesma zona da Autoestrada 24, no concelho de Peso na Régua, embora em sentidos contrários, segundo fonte dos bombeiros.



O comandante dos bombeiros de Peso da Régua, Rui Lopes, disse à agência Lusa que o primeiro acidente resultou do despiste de um automóvel, seguido de colisão.



Deste acidente, que ocorreu depois das 18:30, ao quilómetro 89, no sentido Vila Real- Peso da Régua, resultou um ferido ligeiro.



Cerca de uma hora depois, ocorreu uma segunda colisão entre dois veículos, da qual resultou quatro feridos ligeiros.



Este acidente ocorreu próximo do mesmo quilómetro da A24, mas no sentido contrário - Peso da Régua-Vila Real.



Para esta colisão foram mobilizados 16 operacionais, que contaram com o apoio de seis viaturas.



A chuva intensa e o piso escorregadio poderão ter contribuído para estes acidentes.



No distrito de Vila Real, a GNR refere ainda condicionamentos na A24, mas no troço entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, devido à queda de neve.



Fonte da Guarda disse que se circula mas aconselha muita precaução aos automobilistas.