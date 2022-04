Os cinco ingleses, entre os 20 e os 24 anos, que foram segunda-feira de manhã detidos pela PSP na Ponte 25 de Abril subiram mesmo ao topo da torre do Pilar 3, a uma altura de 190 metros acima do rio Tejo, apurou esta terça-feira o CM junto de fonte policial. Os jovens, praticantes de parkour (ultrapassagem de obstáculos urbanos com manobras radicais), filmaram toda a arriscada escalada, para colocarem os vídeos nas redes sociais da internet.









