A PSP vai reforçar com cerca de cinco mil polícias o efetivo disponível para patrulhamento e operações de fiscalização durante a quadra festiva. Sob o lema "Celebre connosco em segurança", a operação ‘Polícia Sempre Presente: Festas em Segurança 2021-2022’ está desde ontem no terreno, mas também no mundo virtual para prevenir burlas com as compras através da internet.