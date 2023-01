Claudisabel estava em chamada telefónica com a mãe quando sofreu acidente mortal

Fontes próximas da família, em declarações prestadas à SIC esta segunda-feira, disseram que a cantora popular não se sentia bem e telefonou à mãe, com quem esteve ao telefone durante largos minutos, para se manter ativa.



na A2, junto a Alcácer do Sal, estaria em chamada com a mãe, quando o acidente aconteceu.Fontes próximas da família, em declarações prestadas à SIC esta segunda-feira, disseram que a cantora popular não se sentia bem e telefonou à mãe, com quem esteve ao telefone durante largos minutos, para se manter ativa.

o Smart de Claudisabel,

A cantora Claudisabel, que morreu depois de o carro em que seguia ter sido abalroada por outro,Já nesta segunda-feira foi revelado que o condutor, que embateu contra acusou uma taxa crime de álcool no sangue . O homem realizou, no local, o teste do balão e terá acusado álcool no sangue superior a 1,2 g/l.Conforme otinha apurado, a artista, de 40 anos, regressava a casa depois de atuar no programa da SIC ‘Domingão’ quando a viatura na qual seguia sozinha - costumava percorrer o País com a mãe, que por motivos de saúde não a acompanhava nesta segunda-feira - terá sido abalroada pelo outro carro e foi projetada para fora da via, ficando imobilizada junto à rede de proteção da A2.