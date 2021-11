Clientes de supermercado agridem-se com machado e garrafa de azeite

Dois homens, com 70 e 55 anos, envolveram-se, esta terça-feira, em violentas agressões no parque de estacionamento de um supermercado, em Rio Tinto. Um dos agressores atacou o outro com um machado de cozinha e este defendeu-se com uma garrafa de azeite.





O desentendimento começou no interior do supermercado e foi motivado pelo distanciamento na fila para pagamento. Os dois homens foram separados por outro cliente que estava no local. Até ao final da noite de ontem não foi feita qualquer queixa pelas agressões.