"Estava em casa e comecei a ouvir gritos. Já só o vi com muito sangue na cabeça e o outro a arrastá-lo. Pegou na cabeça do rapaz e bateu com ela várias vezes no chão”. As palavras são de Margarida Neto, moradora em Carvalhosa, Paços de Ferreira, que esta terça-feira presenciou as agressões que um homem sofreu por parte de um vizinho.A vítima ficou em estado grave após ter sido agredida ...