Um homem com cerca de 40 anos foi encontrado morto no interior de um carro esta terça-feira à tarde, no parque de estacionamento de um supermercado em Selho, São Jorge, no concelho de Guimarães.Para o local foram acionados os bombeiros de Guimarães e as autoridades.Desconhecem-se, até ao momento, os motivos da morte.O alerta foi dado às 17h53.