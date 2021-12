Clube de futebol de Loulé e dirigente suspeitos de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos

Uma investigação do SEF culminou na constituição de dois arguidos, um clube desportivo de Loulé e o respetivo dirigente. Em causa estão suspeitas de crimes de auxílio à imigração ilegal com intenção lucrativa e falsificação de documentos, relacionados com jogadores de futebol.



Segundo comunicado, a investigação detetou "detetadas várias entradas e permanências irregulares de jovens jogadores de futebol oriundos da África Austral e da América do Sul, com destino ao clube" agora arguido.





É referida ainda a deteção de "vistos inadequados para a finalidade da prática desportiva amadora e cartas convite simuladas, com informação sobre objetivos da estada pretendida que não os reais propósitos da permanência em Portugal".Foram apreendidos vários documentos no cumprimento de mandado de busca, como cartas convite, inscrições em provas desportivas, pedidos de legalização fraudulentos e contratos de trabalho.