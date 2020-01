A despedida emocionada de colegas e amigos a jovem cabo-verdiano assassinado em Bragança

Luís Giovani Rodrigues, o jovem estudante cabo-verdiano que morreu depois de ter sido agredido em Bragança, foi esta sexta-feira homenageado em Mirandela, cidade para onde tinha ido estudar Design de Jogos Digitais.Alunos, direção da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, elementos do município mirandelense e populares associaram-se ao momento, em que uma coroa de flores e 21 rosas - simbolizando a idade de Giovani - foram atiradas da chamada Ponte Velha para o rio Tua. Foi ainda feito um minuto de silência:"Foi um ato simbólico. Queremos homenageá-lo e dizer-lhe que é um de nós, e vai continuar a ser sempre", disse Wanderley Antunes, presidente da Associação Africanos do Instituto Politécnico de Bragança.Este sábado, há marchas em vários pontos do país - também em Bragança:"Vamos apelar que se faça justiça", acrescentou Wanderley. O corpo de Giovani foi esta sexta-feira lacramado e seguiu para Cabo Verde, a partir do aeroporto Sá Carneiro, no Porto, na companhia de familiares. As cerimónias fúnebres vão acontecer na Ilha do Fogo, de onde o jovem era natural.