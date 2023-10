Dois feridos é o resultado de uma aparatosa colisão na rua de Negas, em Conde, no concelho de Guimarães. O alerta foi dado às 10h20. No socorro estiveram os Bombeiros de Vizela.



Os feridos depois de estabilizados foram transportados para o hospital, com ferimentos considerados leves.





As causas do acidente estão por apurar.A GNR esteve no local e investiga.