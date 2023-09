Um ferido é o resultado de uma aparatosa colisão entre um carro e uma mota, na EN204, em Santo Tirso, esta terça-feira.



O alerta foi dado ao início da tarde.





No local estiveram os Bombeiros Tirsenses e o INEM. A vítima depois de estabilizada foi transportada para o Hospital de Famalicão, com ferimentos considerados leves.A estrada esteve cortada mais de uma hora nos dois sentidos. As causas do acidente estão a ser apuradas pela GNR que esteve no local.