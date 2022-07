Uma colisão entre um automóvel e um autocarro provocou a morte de uma mulher de 40 anos. A colisão foi de tal forma violenta que o motor do carro recuou e o habitáculo ficou destruído, o que dificultou o desencarceramento da vítima. O acidente ocorreu pelas 08h00, na N14, em Moreira da Maia.





O carro da vítima colidiu com um autocarro que seguia em sentido oposto e rodopiou. A mulher ficou encarcerada e, ainda dentro do habitáculo, foi assistida pelo INEM e Cruz Vermelha da Maia. Estava em paragem cardiorrespiratória e apesar dos esforços do socorro não foi possível salvá-la. Os bombeiros de Moreira da Maia e os de Pedrouços estiveram na operação de desencarceramento para a retirar o mais rápido possível. A PSP investiga.