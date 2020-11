A colisão de uma moto com uma carrinha, ocorrida terça-feira ao início da noite, em Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal, matou um mecânico de 36 anos.Iuri Baía, que residia em Vendas de Azeitão, a 2 km do local do acidente, teve morte imediata após a moto de grande cilindrada em que seguia ter colidido com a outra viatura e ido ainda embater num muro.