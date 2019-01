Vítima foi transportada para o Hospital de S. João no Porto.

Por Aureliana Gomes | 09:56

Um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido, esta madrugada, numa colisão entre um camião e um carro, na rua das Indústrias, em S. Tiago de Bougado, Trofa. O acidente aconteceu cerca das 3h30 e levou ao corte da via durante várias horas. A estrada reabriu às 6h30.



No local estiveram os Bombeiros da Trofa, com nove elementos, apoiados pela Viatura Médica e Reanimação do Hospital de S. João, a SIV de Santo Tirso e a GNR.

A vítima grave seguia no carro. Foi assistida no local e transportada para o Hospital de S. João no Porto.