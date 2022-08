Seis pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira à tarde, na sequência de uma colisão entre dois carros, na variante à Estrada Nacional 326, sentido Arouca-Mansores, em Arouca.O alerta foi dado às 14h51.Segundo apurou oas vítimas foram assistidas no local e transportadas para o hospital de Santa Maria da Feira com ferimentos ligeiros.No local estiveram presentes 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Arouca, do INEM e da GNR, apoiados por 7 viaturas.Uma das vias encontra-se cortada.