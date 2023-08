Colisão em Cabeceiras de Basto com dois feridos obrigou ao corte da EN205

Um acidente de viação ocorrido esta quarta-feira em Bucos, concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, provocou dois feridos e obrigou ao corte da EN205, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave, explicou que se se tratou de uma colisão frontal entre dois veículos, do qual resultaram dois feridos, cuja gravidade ainda é desconhecia.

"A equipa médica está ainda a deslocar-se para o local", afirmou.

Nas operações de socorro e limpeza estavam, às 09h00, envolvidos 17 operacionais, auxiliados por sete viaturas.





A estrada foi, entretanto, aberta ao trânsito.