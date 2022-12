Colisão entre carro e ambulância faz dois feridos em Santa Maria da Feira

Duas mulheres, com cerca de 40 e 60 anos, sofreram ferimentos ligeiros, ao final desta tarde de sexta-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e uma ambulância de transporte de doentes não urgentes da empresa 'Força de Viver', em Santa Maria da Feira.Uma das vítimas estava a ser transportada pela ambulância.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os Bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário, na A1, sentido norte/sul, na zona de Espargo, Santa Maria da Feira.As vítimas foram levadas para o Hospital de Santa Maria da Feira.O destacamento de trânsito da GNR foi acionado para o local e investiga as causas do acidente.