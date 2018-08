Colisão entre carro e mota em Évora faz um ferido grave

Ambas as viaturas arderam no incêndio provocado pela colisão.

Por Lusa | 11:37

Uma colisão entre um carro e uma mota provocou na manhã desta sexta-feira um ferido grave, em Vendas Novas, Évora.

Segundo explicou ao CM fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, o acidente deu-se pelas 08h20, no cruzamento da Estrada Nacional 4 para a Autoestrada 6.

O ferido grave é o ocupante da moto, que ficou enfaixada no carro. Ambas as viaturas arderam no incêndio provocado pela colisão.

O socorro foi prestado por elementos dos bombeiros voluntários de Vendas Novas e pela viatura médica do INEM do Hospital de Évora, unidade de saúde para onde foi levada a vítima.

A GNR e a Infraestruturas de Portugal estiveram no local.