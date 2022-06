Uma colisão entre um carro e uma mota na Avenida Padre Cruz, no Lumiar, Lisboa, junto ao Eixo Norte-Sul, esta quinta-feira, fez um ferido e está a condicionar o trânsito.De acordo com o Regimento de Sapadores Bombeiros da Alta de Lisboa, no local estão meios dos bombeiros, o INEM e a PSP.O alerta foi dado às 10h08.