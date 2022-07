Uma colisão entre um carro e uma mota na rua do Outeiro, em Vila Chã, Esposende, provocou dois feridos graves. O alerta foi dado às 15h59 e os Bombeiros de Esposende, com o apoio do INEM, foram encaminhados para o local.

As vítimas apresentavam ferimentos considerados graves e foram transportadas para o hospital de Braga.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.