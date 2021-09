Uma colisão rodoviária entre dois carros, na rua de São Sebastião, em Travanca, Amarante, provocou dois feridos.



O alerta para a ocorrência foi dado às 17h44 e os Bombeiros Voluntários de Vila Meã foram encaminhados para o local.





As vítimas, um homem e uma mulher, condutores dos dois veículos envolvidos no acidente, foram transportados para o Hospital de Penafiel com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR de Vila Meã esteve no local e tomou conta da ocorrência.