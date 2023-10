Uma colisão entre dois carros e uma carrinha causou três feridos, ao início da tarde deste domingo, na estrada Nacional 5, no Montijo.O alerta foi dado às 12h10.As vítimas, dois feridos graves e um ferido ligeiro, foram transportadas para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo.A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos.No local estão os 17 operacionais dos Bombeiros do Montijo, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM do Barreiro, e da GNR, apoiados por seis viaturas.