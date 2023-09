Uma colisão entre dois carros na EN308, em Goães, Amares, provocou três feridos. O alerta foi dado às 10h21 e os Bombeiros de Amares, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga, foram acionados para o local.Na sequência do acidente rodoviário, há a registar um ferido grave e dois feridos ligeiros. As vítimas foram hospitalizadas.A GNR investiga as causas da aparatosa colisão.No total, estiveram no local 17 operacionais apoiados por 6 viaturas.