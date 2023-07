Colisão entre dois carros provoca 4 feridos em Vila Verde

Uma colisão entre dois carros, este domingo, na EN201 em Vila de Prado, Vila Verde, provocou quatro feridos.O alerta foi dado às 17h08 e os Bombeiros de Vila Verde, com o apoio dos Bombeiros de Amares e de duas viaturas médicas de emergência e reanimação, foram acionados para o local.Uma das vítimas apresentava ferimentos considerados graves, enquanto as outras três sofreram ferimentos leves. Os quatro feridos foram transportados para o hospital de Braga.A circulação na EN201 está cortada nos dois sentidos.A GNR investiga as causas do acidente.