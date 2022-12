Colisão entre dois carros faz um morto na EN15 em Travanca

Um homem com cerca de 60 anos morreu, este sábado, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 15, na freguesia de Travanca.O acidente provocou ainda um ferido ligeiro, um outro homem com 31 anos.Os veículos colidiram num entroncamento da Estrada Nacional 15, na freguesia de Travanca, pelas 19h18. Um dos condutores não resistiu e acabou por falecer no local. Foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo, em Penafiel.O outro condutor também foi transportado, pelos Bombeiros Voluntários de Vila Meã, para o Hospital de Penafiel.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Meã, a SIV de Amarante e a VMER do Hospital S. João.A apurar as circunstâncias em que o acidente terá acontecido esteve a GNR de Penafiel e o Núcleos de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.