Uma colisão entre dois elétricos, na tarde desta quinta-feira, na Avenida 24 de Julho, no Cais do Sodré, em Lisboa, fez nove feridos.Ao que oapurou junto de fonte do INEM, as vítimas, sete adultos e duas crianças, sofreram pequenos traumatismos.Os feridos foram transportados para os Hospitais de São José, São Francisco Xavier e Santa Maria.O alerta foi dado às 17h09. No local estiveram 37 operacionais, apoiados por 12 veículos.