Sete pessoas ficaram feridas, este sábado, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, no Montijo.O alerta foi dado às 19h21.Dos sete feridos ligeiros, quatro foram transportados para o Hospital do Barreiro e três para o Hospital Garcia de Orta.No local estiveram os Bombeiros do Montijo e Barreiro. A GNR também foi acionada.