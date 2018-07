Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois veículos faz um ferido grave em Castelo Branco

Vítima tem 57 anos e foi encaminhada para o Hospital Pêro da Covilhã.

12:21

Uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um veículo pesado de mercadorias na EN18 em Alcaria, Fundão, fez esta segunda-feira um ferido grave.



A vítima, um homem de 57 anos, encontra-se em estado grave e foi levado para p Hospital Pêro da Covilhã, segundo apurou o CM.



O alerta foi dado às 11h33 e no local estiveram seis operacionais e dois veículos de bombeiros do Fundão e quatro operacionais e outros dois veículos do INEM.



