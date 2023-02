Um morto em colisão entre pesado de mercadorias e carro em Lagos

Uma colisão entre um pesado de mercadorias e um automóvel ligeiro provocou este sábado um morto na Estrada Nacional 125, em Lagos, no Algarve, que permanece encerrada ao trânsito, segundo a Proteção Civil.

Um porta-voz do Comando Regional do Algarve da Proteção Civil disse à Lusa que "o óbito foi declarado no local".

A vítima estava encarcerada no interior da viatura ligeira e foi retirada por equipas de emergência no local.

A colisão aconteceu à entrada de Lagos e, segundo informação na página da Internet da Proteção Civil, estão no local 22 operacionais apoiados por 11 viaturas.

De acordo com a fonte do Comando Regional do Algarve da Proteção Civil, ainda não há previsão de quando a Estrada Nacional 125 naquele troço será reaberta.