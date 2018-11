Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre motociclo e viatura de mercadorias faz um morto em Monchique

São desconhecidas as causas que estiveram na origem da colisão entre os dois veículos.

16:53

Um homem morreu esta sexta-feira na sequência de um choque frontal entre um motociclo e um veículo ligeiro de mercadorias ocorrido em Marmelete, no concelho de Monchique (Algarve), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu por volta das 13h50, na Estrada Nacional 267, tendo provocado a morte ao motociclista, um homem, de 28 anos, de nacionalidade britânica.



Segundo a mesma fonte, são desconhecidas as causas que estiveram na origem da colisão entre os dois veículos, estando o caso a ser investigado pela Guarda Nacional Republicana (GNR).



Nas operações de socorro estiveram envolvidos 17 operacionais dos bombeiros de Monchique, do Instituto Nacional de Emergência Médica, dos Sapadores Florestais de Monchique e da GNR, apoiados por nove viaturas.