Um colisão entre quatro veículos fez este sábado dois feridos na EN 121 em Alfundão e Peroguarda, em Ferreira do Alentejo. Uma outra pessoa teve de ser assistida.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo e a GNR, com 16 elementos e apoiados por sete veículos.O alerta foi dado às 10h54 e o trânsito está condicionado.