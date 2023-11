Uma colisão entre três viaturas provocou dois feridos, esta tarde, na variante à EN101, em Mesão Frio, Guimarães.

O alerta foi dado às 17h15. No socorro estiveram os Bombeiros de Fafe e uma equipa do INEM. As vítimas foram transportadas para o hospital, com ferimentos considerados leves.

Também em Mesão Frio, os Bombeiros de Guimarães receberam alerta, pelas 17h05, para um incêndio numa viatura. Ao que o CM apurou, a ocorrência não se confirmou no local.