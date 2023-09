Colisão entre três carros condiciona trânsito em estrada onde têm de passar bombeiros para combater incêndios em Coimbra

Uma colisão entre três casos condicionou o trânsito ena Estrada da Beira, por estrada onde tiveram de passar viaturas dos bombeiros durante o combate aos incêndios em Torres do Mondego Góis , em Coimbra.O alerta foi dado às 15h33 para um acidente em Ribas, na EN17, conhecida como Estrada da Beira. Uma carrinha capotou e uma jovem teve de ser assistida, tendo sido levada ao hospital.A circulação na EN17 ficou condicionada de forma alternada durante cerca de hora e meia. Nesse período, tiveram de passar pelo local as viaturas dos bombeiros empenhados no combate aos fogos em Torres do Mondego e em Góis. O primeiro encontra-se em fase de resolução e o segundo em fase de conclusão.No local do acidente, estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e da GNR.